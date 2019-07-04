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РИА Новости

Пострадавшим от паводка в Иркутской области предпринимателям окажут помощь

10:23
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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Работу по отсрочке кредитных платежей и упрощенного порядка выдачи микрозаймов проводят для предпринимателей в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Фонд микрокредитования Иркутской области проводит работу по предоставлению отсрочки действующим заемщикам из пострадавших районов, срок такой отсрочки до шести месяцев, возможно изменение иных условий договора, которые рассматриваются индивидуально", - говорится в сообщении.
Также проводится работа по подбору вариантов для упрощенного порядка предоставления микрозайма.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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