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РИА Новости

Турция и Япония готовы к посредничеству между США и Ираном

10:20
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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Анкара совместно с Токио готовы к посредничеству для урегулирования конфликта между США и Ираном, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг.
"В ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ (на саммите лидеров G20 в Осаке) он спросил, могли бы мы действовать совместно в этой ситуации (американо-иранского конфликта)? Я ответил, почему бы и нет. Я могу переговорить и с (президентом Ирана Хасаном) Роухани, и с (верховным лидером страны Али) Хаменеи. А можно и с обоими. В этом нет никаких проблем", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Китай, его цитирует газета Sabah.
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Он отметил, что Япония, как и Турция, не одобряет американские санкции против Ирана, добавив, что никто в мировом сообществе не хочет стать "частью этого кризиса".
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
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