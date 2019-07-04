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РИА Новости

Эксперт оценил просьбу Британии пустить наблюдателей в Крым

10:04
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Утверждение британской дипломатии о необходимости обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ на полуостров говорит об использовании штампов старой методички в отношении российского Крыма, сказал РИА Новости директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев.
Ранее британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН "призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым". Посольство России в Лондоне выразило удивление этим призывом МИД Великобритании, сообщил журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии.
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
09:19
Зачем Британия просит пустить наблюдателей в Крым? Россия удивилась просьбе британских дипломатов допустить наблюдателей в Крым – республика открыта для посещения. С какой целью Лондон поднимает эту тему, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Александр Чичин.
"Заявление о недопуске наблюдателей в Крым может говорить только об одном: британские дипломаты просто копируют и вставляют абзацы из старой вашингтонской методички. Утверждение очевидно абсурдное: Россия, наоборот, заинтересована в приезде в Крым максимального количества международных наблюдателей и вообще иностранцев", - сказал Чихарев, отметив, что въезд в Крым представителей иностранных государств "вызывает истерику" только у властей Украины.
Эксперт отметил, что подобными заявлениями в очередной раз подтверждается, что разного рода резолюции и санкционные пакеты просто бездумно штампуются англосаксами "под копирку".
"Соответственно, так же можно относиться и к бесконечно повторяемым заявлениям о нарушениях прав человека в Крыму, антидемократичности его политической системы, милитаризации полуострова и т.д. Просто copy/paste из методички", - добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на набережную города Судака
8 июня, 09:42
Глава делегации стран ЕС назвала санкции против Крыма ошибкой
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