Эксперт оценил просьбу Британии пустить наблюдателей в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Утверждение британской дипломатии о необходимости обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ на полуостров говорит об использовании штампов старой методички в отношении российского Крыма, сказал РИА Новости директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев.

Ранее британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН "призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым". Посольство России в Лондоне выразило удивление этим призывом МИД Великобритании, сообщил журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии.

"Заявление о недопуске наблюдателей в Крым может говорить только об одном: британские дипломаты просто копируют и вставляют абзацы из старой вашингтонской методички. Утверждение очевидно абсурдное: Россия, наоборот, заинтересована в приезде в Крым максимального количества международных наблюдателей и вообще иностранцев", - сказал Чихарев, отметив, что въезд в Крым представителей иностранных государств "вызывает истерику" только у властей Украины.

Эксперт отметил, что подобными заявлениями в очередной раз подтверждается, что разного рода резолюции и санкционные пакеты просто бездумно штампуются англосаксами "под копирку".

"Соответственно, так же можно относиться и к бесконечно повторяемым заявлениям о нарушениях прав человека в Крыму, антидемократичности его политической системы, милитаризации полуострова и т.д. Просто copy/paste из методички", - добавил он.