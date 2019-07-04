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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

В Кронштадтском морском соборе проходит панихида по погибшим подводникам

10:02
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© РИА Новости / Александр КудрявцевПанихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Панихида по морякам, погибшим при пожаре на глубоководном аппарате, проходит в Николаевском морском соборе Кронштадта, передает корреспондент РИА Новости.
В ней участвуют представители военного духовенства Русской православной церкви со всей страны, которые собрались в Кронштадте по случаю 10-летия восстановления института военного духовенства, а также моряки Кронштадтского военного гарнизона.
© РИА Новости / Александр КудрявцевПанихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
Военнослужащие выстроились у алтаря с церковными свечами в руках. Служит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, глава Санкт-Петербургской митрополии Варсонофий.
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Вчера, 19:00
Минобороны рассказало о погибших подводниках
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
© РИА Новости / Александр КудрявцевПанихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныКронштадтРоссия
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