В Кронштадтском морском соборе проходит панихида по погибшим подводникам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Панихида по морякам, погибшим при пожаре на глубоководном аппарате, проходит в Николаевском морском соборе Кронштадта, передает корреспондент РИА Новости.

В ней участвуют представители военного духовенства Русской православной церкви со всей страны, которые собрались в Кронштадте по случаю 10-летия восстановления института военного духовенства, а также моряки Кронштадтского военного гарнизона.

© РИА Новости / Александр Кудрявцев Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019 © РИА Новости / Александр Кудрявцев Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019

Военнослужащие выстроились у алтаря с церковными свечами в руках. Служит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, глава Санкт-Петербургской митрополии Варсонофий.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.

© РИА Новости / Александр Кудрявцев Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019 © РИА Новости / Александр Кудрявцев Панихида по погибшим подводникам в Кронштадте. 4 июля 2019