Из-за ЧП во время салюта в Минске пострадали не менее десяти человек

МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Не менее десяти граждан получили телесные повреждения во время салюта в День независимости Белоруссии в результате четырех взрывов фейерверочных изделий, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

"По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отметили, что в результате взрывов фейерверочных изделий повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены, предположительно, осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Как уточнил позднее глава Минздрава Владимир Караник, пять человек были госпитализированы, еще трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время салюта.

СК в четверг сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.