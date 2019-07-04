Из-за ЧП во время салюта в Минске пострадали не менее десяти человек

МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Не менее десяти граждан получили телесные повреждения во время салюта в День независимости Белоруссии в результате четырех взрывов фейерверочных изделий, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там также отметили, что в результате взрывов фейерверочных изделий повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.
В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены, предположительно, осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Как уточнил позднее глава Минздрава Владимир Караник, пять человек были госпитализированы, еще трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время салюта.
СК в четверг сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.
Салют в Минске 3 июля проводила патрульная рота минского комендантского батальона. В преддверии праздничных мероприятий командир патрульной роты старший лейтенант Алексей Круглик рассказывал агентству "Минск-Новости", что в нынешнем году применяются "новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали". Как отмечал Круглик, салют планировалось дать в шести точках Минска. Три установки предполагалось разместить в парке Победы недалеко от стелы "Минск - город-герой", по одной - в военном городке Уручье, вблизи Чижовского кладбища, в деревне Зацень, в микрорайоне Новинки, на территории бывшего аэропорта. При этом подчеркивалось, что в местах проведения салюта будут обеспечены все меры безопасности, а в радиусе 500 метров от огневых позиций выставят оцепление.