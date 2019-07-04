Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

По ее словам, у РФ сейчас есть прочный базис для развития: низкая инфляция и инструменты для стабилизации ее вблизи целевого уровня, а также дисциплинированная ответственная бюджетная политика, которую проводит правительство.

"Со стороны Центрального банка мы вели также работу по очищению финансовой системы, укреплению надзора и регулирования, развитию инструментария по поддержанию финансовой стабильности. И это тоже вносит свой вклад в то, что сегодня наша страна в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности", - сказала Набиуллина.

Однако внешние риски, по ее словам, сейчас не являются главной угрозой для роста экономики.