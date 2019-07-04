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РИА Новости

Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина

09:58
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
По ее словам, у РФ сейчас есть прочный базис для развития: низкая инфляция и инструменты для стабилизации ее вблизи целевого уровня, а также дисциплинированная ответственная бюджетная политика, которую проводит правительство.
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"Со стороны Центрального банка мы вели также работу по очищению финансовой системы, укреплению надзора и регулирования, развитию инструментария по поддержанию финансовой стабильности. И это тоже вносит свой вклад в то, что сегодня наша страна в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности", - сказала Набиуллина.
Однако внешние риски, по ее словам, сейчас не являются главной угрозой для роста экономики.
"Думаю, ни у кого из присутствующих нет иллюзий, что этого достаточно, что теперь уже все в порядке. Возможно, напротив, мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова – темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни", - добавила она.
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Эльвира НабиуллинаРоссияЭкономика
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