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РИА Новости

SpaceX показала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy

09:54
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© REUTERS / Joe SkipperВозвращение ускорителей ракеты Falcon Heavy на мыс Канаверал, Флорида
Возвращение ускорителей ракеты Falcon Heavy на мыс Канаверал, Флорида
© REUTERS / Joe Skipper
Возвращение ускорителей ракеты Falcon Heavy на мыс Канаверал, Флорида
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американская компания SpaceX Илона Маска впервые опубликовала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.
Ракета Falcon Heavy стартовала 25 июня из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) и успешно вывела на орбиту группу спутников. Два боковых блока ракеты возвратились на Землю, совершив посадку на мысе Канаверал, а центральный блок при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Это был третий пуск ракеты Falcon Heavy.
На видео, опубликованном в Twitter-аккаунте компании SpaceX, видно, как створка головного обтекателя отделяется от ракеты. При прохождении плотных слоев атмосферы наблюдается плазма вокруг обтекателя. Затем видно, как створка спускается на парашюте.
В свою очередь основатель SpaceX Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео приземления этой створки обтекателя в специально развернутую сеть на судне в Атлантическом океане.
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SpaceXМоскваРИА Наука
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