SpaceX показала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy

Ракета Falcon Heavy стартовала 25 июня из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) и успешно вывела на орбиту группу спутников. Два боковых блока ракеты возвратились на Землю, совершив посадку на мысе Канаверал, а центральный блок при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Это был третий пуск ракеты Falcon Heavy.