СК Белоруссии возбудил дело из-за ЧП во время салюта в Минске

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями из-за ЧП во время салюта в Минске, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет и министерство обороны проводят проверку. В четверг министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что пять человек были госпитализированы, еще трое обратились в больницы города самостоятельно из-за травм, полученных во время салюта. На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека, угрозы для их жизни нет.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске", - говорится в сообщении СК.

В пресс-службе отметили, что дело возбуждено по статье "нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" Уголовного кодекса Белоруссии.

Как отметили в СК, по делу выдвинуты и отрабатываются версии о неисправности салютных установок, о неисправности фейерверочных изделий, о неправильном заряжании салютных установок, а также о неправильной эксплуатации салютных установок.

"Проводятся неотложные следственные действия. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.