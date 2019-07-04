В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, говорится в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, опубликованном в четверг на сайте правительства.

"Рано утром (представители) порта Гибралтара и правоохранительные органы при поддержке королевской морской пехоты ВМС Великобритании поднялись на борт супертанкера, перевозившего неочищенную сырую нефть в Сирию. Мы задержали судно и его груз", - говорится в заявлении.

Как сообщил Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии".

По информации правительства Гибралтара, танкер вез груз на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс. "Этот нефтеперерабатывающий завод являются собственностью предприятия, на которое распространяются санкции ЕС против Сирии", - отмечается в заявлении.

Пикардо также отметил, что сообщил об инциденте главам Еврокомиссии и Евросовета, "изложив детали санкций, которые мы ввели".