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РИА Новости

В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию

09:33
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, говорится в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, опубликованном в четверг на сайте правительства.
"Рано утром (представители) порта Гибралтара и правоохранительные органы при поддержке королевской морской пехоты ВМС Великобритании поднялись на борт супертанкера, перевозившего неочищенную сырую нефть в Сирию. Мы задержали судно и его груз", - говорится в заявлении.
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Как сообщил Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии".
По информации правительства Гибралтара, танкер вез груз на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс. "Этот нефтеперерабатывающий завод являются собственностью предприятия, на которое распространяются санкции ЕС против Сирии", - отмечается в заявлении.
Пикардо также отметил, что сообщил об инциденте главам Еврокомиссии и Евросовета, "изложив детали санкций, которые мы ввели".
Как сообщает местная газета Gibraltar Chronicle, шедший под панамским флагом танкер Grace 1 перевозил два миллиона баррелей сырой нефти.
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