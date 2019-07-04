Экс-глава ГУМЧС по Томской области получил семь лет колонии за взятку

НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Суд в Томске приговорил обвиняемого в получении взятки бывшего главу ГУМЧС по Томской области Михаила Бегуна к семи годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.

"Семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей, с запретом на три года занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти в госучреждениях и органах местного самоуправления, а также лишением специального звания "генерал-майор внутренней службы", - сказала собеседница агентства.

В прениях прокуратура требовала приговорить Бегуна к восьми годам колонии. Защита просила полностью оправдать экс-главу ГУМЧС.

Ранее в СК сообщали, что 24 июля 2018 года Бегун был задержан с поличным в момент получения взятки в 300 тысяч рублей, что считается крупным размером.

Бегун был снят с поста 28 августа 2018 года указом президента в числе 15 освобожденных от должностей генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый в здании управления МЧС умышленно и из корыстных побуждений лично получил взятку от директора одной из коммерческих организаций, в обмен на которую он незаконно, при отсутствии у организации документов и оборудования для получения лицензии на работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выдал такую лицензию.