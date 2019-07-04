Красный Крест направил в Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 11 грузовиков с гуманитарным грузом. Для жителей Луганской и Донецкой областей направлены продуктовые наборы, средства гигиены и строительные материалы от Международного комитета Красного Креста общим весом 200,8 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.