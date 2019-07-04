Красный Крест направил в Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Политолог прокомментировала слова Зеленского про "восстановление Донбасса" Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева рассказала, что, по ее мнению, из этого может получиться.