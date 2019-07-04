В МИД прокомментировали условия США по возвращению России дипсобственности

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поставленные США условия возвращения России ее дипсобственности свидетельствуют об осознанной попытке оскорбления, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".
"Действительно, на определенном этапе с американской стороны звучали идеи в таком духе: "Вы можете вернуться туда, но пользование этой собственностью для вас будет крайне ограничено. Вы должны дать согласие на то, чтобы представители правительства США в любой момент туда могли заходить и проверять, что вы там делаете", - заявил он.
По оценке дипломата, "такая постановка вопроса свидетельствует о полном отсутствии чувства реальности и осознанной попытке оскорбить".
"Мы без эмоций это дело решительно отвергли. Мы требуем безусловного, безоговорочного возврата нашей собственности", - подчеркнул Рябков, отметив, что в американском подходе к вопросу сдвигов нет.
Ранее стало известно, что экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон на закрытых слушаниях в конгрессе рассказал, что администрация президента Дональда Трампа предлагала Москве вернуть экспроприированную в стране дипсобственность при условии ограничения доступа к ней. Российская сторона отказалась.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты, как ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
25 декабря 2018, 13:07РФ рассчитывает в 2019 году подать иск о захваченной в США дипсобственности