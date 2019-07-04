В МИД прокомментировали условия США по возвращению России дипсобственности

"Действительно, на определенном этапе с американской стороны звучали идеи в таком духе: "Вы можете вернуться туда, но пользование этой собственностью для вас будет крайне ограничено. Вы должны дать согласие на то, чтобы представители правительства США в любой момент туда могли заходить и проверять, что вы там делаете", - заявил он.