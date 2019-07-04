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РИА Новости

Источник: вице-премьер Акимов поддержал концепцию электронного паспорта

09:14
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов поддержал предложенную Минкомсвязью концепцию электронного паспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Поддержана на уровне вице-премьера", - сказал источник.
Как в июне заявлял журналистам Акимов, предполагалось, что правительство РФ в течение июня представит президенту предложение по формату электронных паспортов россиян. Планировалось, что новый документ будет объединен с электронным паспортом транспортного средства и медицинской страховкой.
Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила, что Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта. По данным газеты, у россиян может появиться две версии паспорта - на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. Мобильное приложение будет запускаться одновременно с выдачей карты и предлагаться гражданам для бесплатной установки.
Дом правительства РФ. Архивное фото
4 июня, 05:00
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Максим АкимовРоссияОбщество
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