Источник: вице-премьер Акимов поддержал концепцию электронного паспорта

Как в июне заявлял журналистам Акимов, предполагалось, что правительство РФ в течение июня представит президенту предложение по формату электронных паспортов россиян. Планировалось, что новый документ будет объединен с электронным паспортом транспортного средства и медицинской страховкой.

Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила, что Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта. По данным газеты, у россиян может появиться две версии паспорта - на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. Мобильное приложение будет запускаться одновременно с выдачей карты и предлагаться гражданам для бесплатной установки.