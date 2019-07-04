Источник: вице-премьер Акимов поддержал концепцию электронного паспорта

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов поддержал предложенную Минкомсвязью концепцию электронного паспорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Поддержана на уровне вице-премьера", - сказал источник.
Как в июне заявлял журналистам Акимов, предполагалось, что правительство РФ в течение июня представит президенту предложение по формату электронных паспортов россиян. Планировалось, что новый документ будет объединен с электронным паспортом транспортного средства и медицинской страховкой.
Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила, что Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта. По данным газеты, у россиян может появиться две версии паспорта - на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении. Мобильное приложение будет запускаться одновременно с выдачей карты и предлагаться гражданам для бесплатной установки.