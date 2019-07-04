В Минске восемь человек обратились за помощью после ЧП во время салюта

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Пять человек были госпитализированы, еще трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время салюта, сообщил в четверг министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены, предположительно, осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет и министерство обороны проводят проверку.

"Всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось", - рассказал Караник агентству Белта.

По его словам, пяти пострадавшим помощь оказана на месте, они доставлены в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями, в основном стеклом, самостоятельно обратились в приемный покой больниц города, отметил министр.