Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщает Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.

В перечень войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд, в то время как предыдущая версия двадцатилетней давности включала 456 профессий.

Обновленный документ должен вступить в силу с 2021 года. После этого женщины смогут, например, водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами.

При этом Минтруд оставил под запретом 21 блок производств и работ, среди которых: химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефти и слесарные авиационные работы.