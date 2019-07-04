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РИА Новости

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ

08:49
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
В перечень войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд, в то время как предыдущая версия двадцатилетней давности включала 456 профессий.
Обновленный документ должен вступить в силу с 2021 года. После этого женщины смогут, например, водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами.
При этом Минтруд оставил под запретом 21 блок производств и работ, среди которых: химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефти и слесарные авиационные работы.
Как рассказали изданию в ведомстве, обновленный перечень будет действовать в том случае, если по результатам спецоценки условия труда для работниц отнесены к вредному и опасному классу. При создании безопасных условий работодатель имеет право привлекать женщин к работе без ограничений.
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Общество
Популярные комментарии
Ну почему у нас в России так не любят женщин? Какое гендерное равенство? Разрешить женщинам быть водителем категории "С" - идиотизм. Заставьте Министра Минтруда поднять запаску камаза и открутить футорки, желание умничать сразу пропадёт. Или в шторм хотя бы постоять на палубе какой нибудь шхуны рыболовной. А потом пусть определит нужны ли женщины рыбаки и палубные матросы женского пола. Наоборот, список надо расширить, а не сокращать. Времена Паши Ангелиной прошли. Давайте беречь наших женщин. А "гендеры" пусть на запад перебираются.
4 июля, 09:32
АГАлександр Гислер
3920005
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