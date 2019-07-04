Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
В перечень войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд, в то время как предыдущая версия двадцатилетней давности включала 456 профессий.
Обновленный документ должен вступить в силу с 2021 года. После этого женщины смогут, например, водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами.
При этом Минтруд оставил под запретом 21 блок производств и работ, среди которых: химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефти и слесарные авиационные работы.
Как рассказали изданию в ведомстве, обновленный перечень будет действовать в том случае, если по результатам спецоценки условия труда для работниц отнесены к вредному и опасному классу. При создании безопасных условий работодатель имеет право привлекать женщин к работе без ограничений.