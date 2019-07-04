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РИА Новости

В Донбассе загорелся заминированный лес

08:47
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КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. На территории лесничества в Луганской области вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Возле села Колесниковка накануне загорелась лесная подстилка площадью около 20 гектаров.
Поскольку пожар произошел на заминированной территории, лес не тушат.
По данным пресс-службы, во время работ по локализации возгорания произошел взрыв, пострадал тракторист — у него контузия и травма руки.
Сейчас специалисты разминируют местность, добавили в Госслужбе по ЧС.
На место пожара работают 110 человек и 15 единиц техники, в том числе взрывотехников.
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