В Донбассе загорелся заминированный лес

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. На территории лесничества в Луганской области вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возле села Колесниковка накануне загорелась лесная подстилка площадью около 20 гектаров.

Поскольку пожар произошел на заминированной территории, лес не тушат.

По данным пресс-службы, во время работ по локализации возгорания произошел взрыв, пострадал тракторист — у него контузия и травма руки.

Сейчас специалисты разминируют местность, добавили в Госслужбе по ЧС.