В Тулун прибыла мобильная биолаборатория Минобороны

ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний 48-го Центрального научно- исследовательского института Минобороны РФ прибыла в зону паводка в город Тулун Иркутской области, ее задача - выявить возбудители опасных заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Мобильная лаборатория прибыла из Москвы в Тулун для проведения биологических анализов, проб на определение в них возбудителей особо опасных и опасных заболеваний. Будет выполнять задачи по отбору проб биологического материала, почвы, в местах уничтожения павших животных", - сообщили в округе.

В пресс-службе уточнили, что экипаж лаборатории был увеличен в два раза, до шести человек, для выполнения задач в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.