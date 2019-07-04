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РИА Новости

В Тулун прибыла мобильная биолаборатория Минобороны

08:42
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкУнесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний 48-го Центрального научно- исследовательского института Минобороны РФ прибыла в зону паводка в город Тулун Иркутской области, ее задача - выявить возбудители опасных заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
"Мобильная лаборатория прибыла из Москвы в Тулун для проведения биологических анализов, проб на определение в них возбудителей особо опасных и опасных заболеваний. Будет выполнять задачи по отбору проб биологического материала, почвы, в местах уничтожения павших животных", - сообщили в округе.
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В пресс-службе уточнили, что экипаж лаборатории был увеличен в два раза, до шести человек, для выполнения задач в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.
По данным МЧС, с 25 июня в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.
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