В Новосибирске начали оглашать приговор одному из лидеров "банды Трунова"

НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Новосибирский областной суд в четверг начал оглашать приговор одному из предполагаемых руководителей "банды Трунова" Анатолию Радченко по прозвищу Челентано; приговор обвинительный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд находит, что вина Радченко нашла свое подтверждение совокупностью исследованных в суде доказательств…", - сказала судья Анна Турченко. Суд, по ее словам, установил, что Радченко руководил структурным подразделением преступного сообщества под руководством Александра Трунова, участники которого совершили убийства, покушение на убийства, мошенничества и другие преступления.

В приговоре говорится, что Радченко, осознавая цели и задачи преступного сообщества, а также то, что он является его участником, вместе с Александром Труновым и другими участниками сообщества разрабатывал общие планы деятельности преступного сообщества, руководил его структурным подразделением, а именно устойчивой вооруженной группой (бандой) занимавшийся убийствами неугодных лидерам ОПС граждан, а также людей, которые противодействовали сообществу.

Радченко, по данным суда, руководил организацией преступлений, а при необходимости сам участвовал в их совершении, обеспечивал участников банды оружием и боеприпасами, а также готовил членов группы к совершению преступлений: обучал навыкам обращения с оружием и вел идеологическую подготовку. Устойчивая группа характеризовалась четкой иерархией, сплоченностью действий, сообщила судья. Она также сообщила, что свою вину в судебном процессе Радченко не признал и заявил, что не был участником преступной группы и не совершал преступлений. Он считает, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано.

Областной суд начал рассмотрение уголовного дела Анатолия Радченко 31 августа 2017 года в закрытом режиме. Главное следственное управление СК РФ инкриминировало ему ряд особо тяжких преступлений по шести статьям Уголовного кодекса России, в том числе "создание и руководство преступным сообществом", "бандитизм", "убийство и покушение на убийство", "незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "вымогательство" и "мошенничество".

Следствие полагает, что Радченко по прозвищу Челентано в преступном сообществе Александра Трунова (в декабре 2012 года приговорен к 22 годам колонии строгого режима) руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. После задержания Трунова Радченко удалось скрыться от правоохранительных органов. Более пяти лет он находился в международном розыске, а в 2014 году был задержан в Австрии и экстрадирован в Россию.