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РИА Новости

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в торговом центре

08:26
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© Фото : МВД России по Тюменской областиТРЦ "Кристалл" в Тюмени, где в среду 3 июля произошла стрельба
ТРЦ Кристалл в Тюмени, где в среду 3 июля произошла стрельба
© Фото : МВД России по Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел днем в среду. Как отмечалось ранее, согласно предварительным данным, между тремя посетителями торгово-развлекательного центра произошел конфликт, один из мужчин произвел выстрелы вверх. После конфликта участники инцидента покинули место происшествия. Посетители ТРЦ были эвакуированы.
"Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, вводился план "Перехват", в результате чего установлены и доставлены участники конфликта. В дальнейшем оперативники выяснили, что из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения произвел три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские изъяли принадлежащие одному из участников инцидента травматический пистолет и охотничий карабин, в отношении него составлены два протокола о незаконном хранении огнестрельного оружия.
В полиции добавили, что пострадавших в результате ЧП нет, обстоятельства инцидента продолжают устанавливаться.
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