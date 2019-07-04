В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в торговом центре

ТРЦ "Кристалл" в Тюмени, где в среду 3 июля произошла стрельба

© Фото : МВД России по Тюменской области ТРЦ "Кристалл" в Тюмени, где в среду 3 июля произошла стрельба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел днем в среду. Как отмечалось ранее, согласно предварительным данным, между тремя посетителями торгово-развлекательного центра произошел конфликт, один из мужчин произвел выстрелы вверх. После конфликта участники инцидента покинули место происшествия. Посетители ТРЦ были эвакуированы.

"Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, вводился план "Перехват", в результате чего установлены и доставлены участники конфликта. В дальнейшем оперативники выяснили, что из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения произвел три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли принадлежащие одному из участников инцидента травматический пистолет и охотничий карабин, в отношении него составлены два протокола о незаконном хранении огнестрельного оружия.