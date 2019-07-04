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РИА Новости

В Пакистане в результате крушения парома погибли восемь человек

08:14
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения парома, перевозившего 50 пассажиров, на озере Тарбела на северо-востоке Пакистана, сообщает телеканал Samaa.
Согласно телеканалу, паром опрокинулся из-за большого количества пассажиров на борту. Сообщается, что были обнаружены тела восьми человек, включая двух женщин. Телеканал отмечает, что пяти пассажирам удалось спастись.
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Идет поиск пропавших пассажиров, на месте происшествия работают спасатели, полиция и дайверы пакистанской армии.
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