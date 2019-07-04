В Москве в четверг ожидается облачная погода и кратковременные дожди

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до 18 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион останется в тыловой холодной части циклонического вихря. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в Москве плюс 16-18 градусов, по области плюс 14-19", - сообщил Леус.

Синоптик добавил, что атмосферное давление изменится мало и барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Ветер будет западный 5-10 метров в секунду, порывистый.