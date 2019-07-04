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РИА Новости

В Москве в четверг ожидается облачная погода и кратковременные дожди

07:57
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© РИА Новости / Александр ВильфМосква
Москва
© РИА Новости / Александр Вильф
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и до 18 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется в тыловой холодной части циклонического вихря. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в Москве плюс 16-18 градусов, по области плюс 14-19", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что атмосферное давление изменится мало и барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Ветер будет западный 5-10 метров в секунду, порывистый.
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