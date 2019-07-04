У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

Толчки зафиксированы в понедельник в 04.30 по времени UTC (07.30 мск). Эпицентр располагался в 323,8 километра к югу от города Принс-Руперт на западном побережье острова Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.