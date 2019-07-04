У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у западного побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки зафиксированы в понедельник в 04.30 по времени UTC (07.30 мск). Эпицентр располагался в 323,8 километра к югу от города Принс-Руперт на западном побережье острова Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Угрозы цунами нет.