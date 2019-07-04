В Москве более 850 пар заключили браки на новых площадках с начала мая

По словам начальника управления столичного ЗАГС Елены Ефремовой, которые приводятся на сайте, на ближайшие месяцы подано более двух тысяч заявлений на проведение свадеб на новых городских площадках. В связи с популярностью такой услуги список необычных локаций постоянно пополняется. "В него уже вошли усадьба промышленника Кнопа в Колпачном переулке, дом купцов Гусятниковых на улице Александра Солженицына и особняк в центре Москвы, расположенный по адресу: Тверской бульвар, дом 26", - уточняется в сообщении.