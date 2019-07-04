В Москве более 850 пар заключили браки на новых площадках с начала мая

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Свыше 850 пар поженились на новых площадках для регистрации брака в Москве за два месяца, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Более 850 московских пар поженились на новых площадках для регистрации брака, которые начали работать 4 мая", - говорится в сообщении.
Чаще всего для бракосочетания пары выбирали стадион "Спартак", особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башню "Федерация" делового центра "Москва-Сити".
По словам начальника управления столичного ЗАГС Елены Ефремовой, которые приводятся на сайте, на ближайшие месяцы подано более двух тысяч заявлений на проведение свадеб на новых городских площадках. В связи с популярностью такой услуги список необычных локаций постоянно пополняется. "В него уже вошли усадьба промышленника Кнопа в Колпачном переулке, дом купцов Гусятниковых на улице Александра Солженицына и особняк в центре Москвы, расположенный по адресу: Тверской бульвар, дом 26", - уточняется в сообщении.
В Москве в мае впервые открылись новые площадки для регистрации брака, среди них особняк Спиридонова, храм Христа Спасителя, "Москвариум", Московский планетарий, стадион "Спартак" и другие.