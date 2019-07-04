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РИА Новости

В Пхеньяне замглавы МО РФ и министр обороны КНДР обсудили сотрудничество

07:50
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль и замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудили реализацию плана двустороннего сотрудничества военных ведомств двух государств на встрече в Пхеньяне в четверг.
"Визит делегации Минобороны России проходит в знаменательный период, когда под глубоким вниманием высших лидеров двух стран корейско-российские дружеские отношения развиваются изо дня в день", - сказал министр обороны КНДР, открывая встречу.
"Считаю, что данный визит стал важным моментом демонстрации нерушимой силы корейско-российской дружбы и развития двусторонних военных отношений на более высоком уровне в соответствии с требованиями эпохи", - подчеркнул он.
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Но Гван Чхоль выразил надежду, что переговоры, на которых обсуждались вопросы корейско-российских двусторонних военных отношений, а также посещение военной части, позволили членам российской делегации составить представление о КНДР.
В свою очередь замглавы российского оборонного ведомства поблагодарил Но Гван Чхоля за приглашение посетить КНДР. Он сообщил, что у военных ведомств России и КНДР имеется совместный план сотрудничества.
"И я надеюсь, что этот план будет развиваться. У нас есть целый набор мероприятий, которые мы осуществляем. Идет обмен по линии Генеральных штабов, делегационный обмен, обмен между высшими военными учебными заведениями КНДР и России", - сказал замминистра.
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Накануне Фомин обсудил активизацию отношений двух стран с заместителем главы военного ведомства КНДР Ким Хён Рёном, а также посмотрел показательные выступления корейских военнослужащих специальных подразделений в одной из воинских частей Народной армии КНДР.
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Александр ФоминПхеньянКНДРРоссияВ мире
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