В Пхеньяне замглавы МО РФ и министр обороны КНДР обсудили сотрудничество

ПХЕНЬЯН, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль и замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудили реализацию плана двустороннего сотрудничества военных ведомств двух государств на встрече в Пхеньяне в четверг.

"Визит делегации Минобороны России проходит в знаменательный период, когда под глубоким вниманием высших лидеров двух стран корейско-российские дружеские отношения развиваются изо дня в день", - сказал министр обороны КНДР, открывая встречу.

"Считаю, что данный визит стал важным моментом демонстрации нерушимой силы корейско-российской дружбы и развития двусторонних военных отношений на более высоком уровне в соответствии с требованиями эпохи", - подчеркнул он.

Но Гван Чхоль выразил надежду, что переговоры, на которых обсуждались вопросы корейско-российских двусторонних военных отношений, а также посещение военной части, позволили членам российской делегации составить представление о КНДР.

В свою очередь замглавы российского оборонного ведомства поблагодарил Но Гван Чхоля за приглашение посетить КНДР. Он сообщил, что у военных ведомств России и КНДР имеется совместный план сотрудничества.

"И я надеюсь, что этот план будет развиваться. У нас есть целый набор мероприятий, которые мы осуществляем. Идет обмен по линии Генеральных штабов, делегационный обмен, обмен между высшими военными учебными заведениями КНДР и России", - сказал замминистра.