Глава Палестины считает, что "сделка века" провалится

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что "сделка века" потерпит такой же провал, как и организованный США форум по Палестине "Процветание ради мира", состоявшийся в бахрейнской столице Манаме, передает Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что "сделка века" потерпит такой же провал, как и организованный США форум по Палестине "Процветание ради мира", состоявшийся в бахрейнской столице Манаме, передает агентство ВАФА

"Сделка века" завершилась и провалится так же, как и провалился "форум в Манаме", который начался с речи (Джареда – ред.) Кушнера и закончился тоже его речью", - цитирует агентство Аббаса.

Палестинский лидер также подчеркнул, что Израиль с самого начала подписания соглашений в Осло "работает над его уничтожением". По словам Аббаса, Палестина не будет соблюдать соглашения, "если Израиль их не соблюдает".

В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.

Обнародованный ранее и представленный в Манаме американский план предлагает в течение десяти лет вложить 50 миллиардов долларов инвестиций в более чем 170 проектов на палестинских территориях и соседних с ними странах, в частности, в проекты в Ливане - 6,3 миллиарда долларов, на Западном берегу реки Иордан - 27,5 миллиарда, а также 9,1 миллиарда - на проекты в Египте и 7,4 миллиарда – на проекты в Иордании. Эти проекты связаны с помощью палестинцам и развитием палестинских территорий.