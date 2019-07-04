В Красноярском крае спецавиация вызывает осадки для тушения пожаров

КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" для искусственного вызывания осадков работает в северных районах Красноярского края, где фиксируется сложная лесопожарная обстановка, сообщает пресс-служба краевого минлесхоза.

Ранее сообщалось, что со 2 июля в регионе введен режим ЧС в лесах. На севере и в Приангарье установилась сухая и жаркая погода, зафиксирована высокая грозовая активность при отсутствии осадков.

"Спецсамолет-зондировщик Ан-26 работал на территории Кежемского и Богучанского районов... В ближайшие дни планируются работы по северной группе районов и в Приангарье, где действуют труднодоступные лесные пожары грозового происхождения и сформирована ресурсная облачность для вызова осадков искусственным путем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спецсамолет оснащен подвесной веерной установкой для пуска пиропатронов с йодистым серебром в верхнюю часть облачных систем на высоте около 5 километров над землей. Под воздействием йодистого серебра в облаках начинаются мощные процессы кристаллизации и происходит выпадение осадков, в том числе ливневые. Внутри самолета располагается пульт для запуска пиропатронов, оборудования для наблюдения за лесопожарной и метеообстановкой.

В результате воздействий в большинстве случаев происходят осадки сильной и средней интенсивности, и ливни, что оказывает реальную помощь наземным группировкам лесопожарных сил в локализации и тушении лесных пожаров, говорится в сообщении.

По оперативной информации на утро 4 июля, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 40 лесных пожаров: в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах – на общей площади 44,3 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне.