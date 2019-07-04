Русалочку в новом фильме Disney сыграет темнокожая актриса

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма "Русалочка" 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли.

"Холли Бэйли выбрана на роль в предстоящем игровом ремейке "Русалочки", - объявила студия Disney на своей странице в Twitter

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr — Disney (@Disney) 3 июля 2019 г.

Бэйли известна как исполнительница RnB композиций в составе группы Chloe x Halle, получившей в этом году номинацию на "Грэмми" в категории "Лучший новый артист".

Роль Ариэль для Бэйли станет дебютной.

"Мечты сбываются...", - написала девушка в своем Twitter.