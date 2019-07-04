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РИА Новости

Русалочку в новом фильме Disney сыграет темнокожая актриса

07:37
7950
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма "Русалочка" 1989 года 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли.
"Холли Бэйли выбрана на роль в предстоящем игровом ремейке "Русалочки", - объявила студия Disney на своей странице в Twitter.
Бэйли известна как исполнительница RnB композиций в составе группы Chloe x Halle, получившей в этом году номинацию на "Грэмми" в категории "Лучший новый артист".
Роль Ариэль для Бэйли станет дебютной.
"Мечты сбываются...", - написала девушка в своем Twitter.
В ремейке также снимутся звезда фильма "Комната" Джейкоб Трембл, которому досталась роль друга Ариэль Флаундера, и дважды номинантка на "Оскар" Мелисса Маккарти, получившая роль главной злодейки мультфильма морской ведьмы Урсулы.
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Шоу-бизнесThe Walt Disney Company
Популярные комментарии
не, лучше пускай играет какой-нибудь гей, будет “круто" блин(((
4 июля, 07:39
СССосед Соседов
3080102
Оч красивая актриса. Бледнолицые девушки все страшнее и страшнее становятся, а темнокожие хорошеют.
4 июля, 08:17
Бесноватый Клоун
1340115
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