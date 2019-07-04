Юрист: Швейцария приостановила возврат Узбекистану денег по делу Каримовой

ТАШКЕНТ, 4 июл - РИА Новости. Власти Швейцарии приостановили возвращение Узбекистану 555 миллионов долларов, конфискованных по делу, связанному с Гульнарой Каримовой, дочерью первого президента страны, сообщил в четверг ее адвокат Грегуар Манжа.

Ранее генеральная прокуратура Швейцарии сообщала, что свыше 130 миллионов долларов, конфискованных в связи с расследованием по делу об отмывании средств, будут возвращены в Узбекистан. Расследование связано с делом знакомого Гульнары Каримовой, который с 2004 по 2013 год занимался активной деятельностью по открытию банковских счетов в Швейцарии на имя различных компаний, которые затем использовались для усложнения определения истинных получателей переводимых сумм. Он также подделывал банковские документы, чтобы скрыть истинного владельца средств, которым являлась Гульнара Каримова.

"Третья большая победа в Швейцарском федеральном уголовном суде (1 июля). Возврат 555 миллионов долларов немедленно приостановлен", - написал Манжа в своем аккаунте в Twitter . По его мнению, приостановка передачи средств связана с ухудшением здоровья его подзащитной в колонии, где она отбывает наказание.

РИА Новости в настоящий момент не располагает комментариями официальных лиц Узбекистана в связи с заявлениями адвоката Каримовой.

Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Министерство юстиции Узбекистана в среду сообщило, что проводит проверку в женской колонии в Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова. Дочь Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии "не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением".

При этом уполномоченный парламента (омбудсмен) Узбекистана Улугбек Мухаммадиев по итогам посещения колонии №21 заявлял, что состояние Каримовой удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь.