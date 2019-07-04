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РИА Новости
Туризм

Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары

07:11
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПарфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе
Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Парфенон - памятник античной архитектуры, расположенный на афинском Акрополе. Архивное фото
АФИНЫ, 4 июл - РИА Новости. Афинский Акрополь в четверг и пятницу с 13.00 до 17.00 будет закрыт для посетителей из-за жары, сообщило министерство культуры и спорта Греции.
Управление древностей Афин закрывает археологический памятник, поскольку, согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, температура воздуха превысит 40 градусов.
Посетителей, которые купили электронные билеты на эти даты и часы, просят связаться со службой продаж по электронной почте.
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На всей территории Греции 4 и 5 июля будет стоять жара - метеорологи прогнозируют, что температура поднимется до 38-40 градусов.
Акрополь в Афинах является самым посещаемым археологическим памятником в Греции. В 2018 году его посетили 3,15 миллиона человек. Самым популярным музеем остается Музей Акрополя - в нем побывали 1,8 миллиона человек.
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