В Москве электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электробусы перевезли более 6 миллионов пассажиров в Москве с момента их запуска в сентябре 2018 года, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Более 6 миллионов пассажиров перевезли электробусы с начала работы в столице в сентябре 2018 года. Сегодня экологически чистыми автобусами пользуются 70 тысяч человек в день", - сказал он.
По его словам, электробус – это будущее городского транспорта.
"Он экологичный, и Москва выбирает его, по такому же пути идут остальные мировые мегаполисы. Сегодня Москва – уже номер один в Европе по количеству электробусов", - добавил заммэра.
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Автобусы на электрической тяге курсируют на девяти маршрутах на севере, северо-востоке, востоке и в центре города, и уже преодолели 1,8 миллиона километров. Ожидается, что к концу года в городе будут курсировать 300 электрических автобусов.
Столичные электробусы вышли на первый маршрут 1 сентября 2018 года. Электробус имеет 30 мест для сидения, а в целом вмещает до 85 пассажиров. Низкий уровень пола, наличие пандуса и накопительная площадка обеспечивают комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.