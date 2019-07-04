В Москве электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электробусы перевезли более 6 миллионов пассажиров в Москве с момента их запуска в сентябре 2018 года, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Более 6 миллионов пассажиров перевезли электробусы с начала работы в столице в сентябре 2018 года. Сегодня экологически чистыми автобусами пользуются 70 тысяч человек в день", - сказал он.

По его словам, электробус – это будущее городского транспорта.

"Он экологичный, и Москва выбирает его, по такому же пути идут остальные мировые мегаполисы. Сегодня Москва – уже номер один в Европе по количеству электробусов", - добавил заммэра.

Автобусы на электрической тяге курсируют на девяти маршрутах на севере, северо-востоке, востоке и в центре города, и уже преодолели 1,8 миллиона километров. Ожидается, что к концу года в городе будут курсировать 300 электрических автобусов.