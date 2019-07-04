В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более трехсот человек

Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области

Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Из-за паводка в Иркутской области госпитализировали более 310 человек, из них 57 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, всего из-за бедствия пострадали более двух тысяч человек. Двадцать человек погибли. Остается неизвестной судьба 15 человек, в том числе одного ребенка.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

В субботу на место ЧС приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки, а также начать выплату компенсаций.