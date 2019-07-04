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РИА Новости

Авиакомпанию "Нордстар" оштрафовали на 200 тысяч рублей за задержку рейсов

06:50
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800
Самолет Boeing 737-800
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал авиакомпанию "Нордстар" на 200 тысяч рублей за задержку более 30 авиарейсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В феврале-марте текущего года по вине авиакомпании допущено свыше 30 задержек авиарейсов. При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок и расписанием движения авиакомпанией не предоставлялись либо были предоставлены несвоевременно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "АО "АК "НордСтар" привлечено к административной ответственности по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".
"Авиакомпании назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 000 рублей", - заключило ведомство.
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