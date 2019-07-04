Авиакомпанию "Нордстар" оштрафовали на 200 тысяч рублей за задержку рейсов

КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Суд оштрафовал авиакомпанию "Нордстар" на 200 тысяч рублей за задержку более 30 авиарейсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В феврале-марте текущего года по вине авиакомпании допущено свыше 30 задержек авиарейсов. При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок и расписанием движения авиакомпанией не предоставлялись либо были предоставлены несвоевременно", - говорится в сообщении.