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РИА Новости

СМИ: в Гонконге полиция готовится задержать участников штурма парламента

06:44
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© REUTERS / Thomas PeterПолиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
© REUTERS / Thomas Peter
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга готовится к массовым задержаниям участников штурма и погрома здания законодательного собрания, которые произошли 1 июля, сообщает в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники в компетентных органах.
Ранее уже сообщалось о задержании 13 подозреваемых из нескольких сотен, которые ворвались в здание парламента. Во время штурма полиция многократно предупреждала, что любой, кто войдет в здание, будет задержан. Несмотря на то, что ни одного задержания не было сделано непосредственно в день штурма, работа по сбору доказательств и ДНК тех, кто был в здании, продолжается уже несколько дней.
"Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тактического отдела полиции и Бюро идентификации продолжили сбор улик в здании заксобрания в среду. Большое количество кирпичей, стальных балок, поврежденных дорожных знаков и самодельных щитов были изъяты в зоне возле здания парламента, где проходили протесты. Полиция, безусловно, будет предпринимать дальнейшие меры и привлечет виновных к ответственности", - говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции.
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При этом, источники издания сообщили, что к настоящему моменту личности нескольких десятков человек идентифицированы благодаря обнаруженным в здании отпечаткам пальцев и маскам, "аресты пройдут в ближайшее время".
В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие собрало почти 550 тысяч человек и прошло спокойно, а протесты у парламента завершились захватом здания и столкновениями с полицией. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии черной краской, закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Сотрудники парламента ранее были эвакуированы. После полуночи полицейские применили слезоточивый газ и разогнали протестующих.
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