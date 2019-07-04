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РИА Новости

Эпидемиологическая ситуация после паводка в Иркутской области стабильная

06:41
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию на затопленных территориях в Иркутской области, об этом сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что Роспотребнадзор организовал в паводковой зоне ЧС Иркутской области полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов.
"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемостью находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для профилактики инфекционных заболеваний продолжается иммунизация и фагирование населения. Уточняется, что сейчас сформированы 44 прививочные бригады для проведения иммунизации.
На сегодняшний день привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А – 10 952 человека, против брюшного тифа – 469 человек, против дизентерии Зонне – 1 576 , охвачено фагированием -1 140 детей и 1 469 взрослых. Кроме того организована закупка дезинфекционных средств.
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Также продолжаются консультации по профилактике инфекционных заболеваний и иммунизации. "Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется", говорится на сайте.
Кроме того в рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора исследовано 299 проб. Также исследовано 142 пробы пищевых продуктов и готовых блюд, 26 проб воды, 275 смывов и 38 проб дезинфекционных средств.
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