Путин пояснил, какие факторы мешают реализации планов по развитию страны

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан. Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервьюв преддверии визита в Италию и Ватикан.

"Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости", — отметил он.

На вопрос, почему при высоком уровне политической поддержки планы с трудом набирают темп, президент отметил, что дело не "в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях", с которыми сталкивается Россия: колебания цен на нефть, газ и металлы.

По словам Путина, несмотря на "внешние ограничители", власти ведут взвешенную политику, обеспечивая макроэкономическую стабильность и не допуская роста безработицы. Кроме того, государство реализует национальные проекты, нацеленные на прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также повышение качества жизни людей.

"Главное — надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, свое место в этих процессах, включиться в общую работу. <...> Надо, повторю, каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется", — подчеркнул российский лидер.

Он особенно выделил проект "Россия — страна возможностей", цель которого — личностный рост граждан, возможность проявить себя в госуправлении, бизнесе и других важнейших сферах.