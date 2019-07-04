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РИА Новости

Путин пояснил, какие факторы мешают реализации планов по развитию страны

06:28
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.

"Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости", — отметил он.

На вопрос, почему при высоком уровне политической поддержки планы с трудом набирают темп, президент отметил, что дело не "в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях", с которыми сталкивается Россия: колебания цен на нефть, газ и металлы.
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По словам Путина, несмотря на "внешние ограничители", власти ведут взвешенную политику, обеспечивая макроэкономическую стабильность и не допуская роста безработицы. Кроме того, государство реализует национальные проекты, нацеленные на прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также повышение качества жизни людей.
"Главное — надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, свое место в этих процессах, включиться в общую работу. <...> Надо, повторю, каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется", — подчеркнул российский лидер.
Он особенно выделил проект "Россия — страна возможностей", цель которого — личностный рост граждан, возможность проявить себя в госуправлении, бизнесе и других важнейших сферах.

"Словом, уверен, что, опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан, мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой", — заключил Путин.

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