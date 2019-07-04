В Подмосковье задержали двух фальшивых медработниц

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали двух женщин, которые под видом медработников приходили к пенсионерам и воровали у них деньги и ценности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленницы, представившись сотрудницами медицинской организации, предложили 90-летнему гражданину пройти бесплатное медицинское обследование на дому. Во время фиктивного осмотра одна из них похитила 200 тысяч рублей, которые находились в кармане брюк потерпевшего, и ювелирные украшения из серванта", - сообщила Ирина Волк.

Задержали женщин в такси в городском округе Балашиха. При обыске их квартиры у них изъяли ювелирные украшения, пять наручных часов и одежду, "которые имеют доказательственное значение по уголовному делу".