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РИА Новости

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

06:09
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© Фото : Jean-Michel RocheРазведывательный корабль Франции Dupuy de Lôme
Разведывательный корабль Франции Dupuy de Lôme
© Фото : Jean-Michel Roche
Разведывательный корабль Франции Dupuy de Lôme. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор.
Dupuy de Lôme предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.
Он оборудован двумя навигационными РЛС, станциями предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, спутниковыми системами связи, а также комплексами радиотехнической разведки.
Благодаря этой аппаратуре французские военные могут обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС, а также перехватывать и прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые). Кроме того, они могут перехватывать сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам.
В последний раз Dupuy de Lôme находился в Черном море в июне 2015 года. Также он присутствовал в регионе в апреле 2014-го, вскоре после воссоединения Крыма с Россией.
Сейчас в Черном море проходят украинско-американские учения Sea Breeze 2019. В них принимают участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек. В российском МИД назвали маневры попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
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