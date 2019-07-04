В Черное море вошел французский корабль-разведчик

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через Босфор.

Dupuy de Lôme предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.

Он оборудован двумя навигационными РЛС, станциями предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, спутниковыми системами связи, а также комплексами радиотехнической разведки.

Благодаря этой аппаратуре французские военные могут обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС, а также перехватывать и прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые). Кроме того, они могут перехватывать сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам.

BlackSea-bound Bosphorus: MarineNationale intelligence collection ship Dupuy de Lôme, fitted with both COMINT and ELINT equipment for the collection of signals and communications beyond enemy lines. pic.twitter.com/uU1bl4lhYf — Yörük Işık (@YorukIsik) 3 июля 2019 г.

В последний раз Dupuy de Lôme находился в Черном море в июне 2015 года. Также он присутствовал в регионе в апреле 2014-го, вскоре после воссоединения Крыма с Россией.