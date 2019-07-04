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РИА Новости

Путин заявил, что ему есть чем заняться в ближайшие пять лет

06:07
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что впереди его ждут еще пять лет напряженной работы, и делать прогнозы о том, чем он будет заниматься после 2024 года, преждевременно.
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
"Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь", - сказал Путин в ответ на вопрос, задумывается ли он о России после 2024 года и намерен ли уйти из политики.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
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