Путин заявил, что ему есть чем заняться в ближайшие пять лет

"Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь", - сказал Путин в ответ на вопрос, задумывается ли он о России после 2024 года и намерен ли уйти из политики.