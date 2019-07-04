Путин рассказал, как преодолеть "нездоровую ситуацию" в мировых отношениях

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Для преодоления нынешней нездоровой ситуации, сложившейся в системе мировой безопасности, нужно отказаться от "блоковой философии", об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое он дал перед визитом на Апеннины.

"Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию – необходимо отказаться от архаичных, времен "холодной войны" концепций "сдерживания", "блоковой философии". Система безопасности должна быть единой и неделимой", - сказал он , отвечая на вопрос об опасениях России в связи с экспансией НАТО и звучащих в Восточной Европе заявлениях по поводу возможности агрессии со стороны Москвы.

По мнению Путина, современная система безопасности "должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, в том числе – неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров".

Западные политики, в том числе высокопоставленные представители НАТО, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.