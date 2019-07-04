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РИА Новости

Путин рассказал, как преодолеть "нездоровую ситуацию" в мировых отношениях

06:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Для преодоления нынешней нездоровой ситуации, сложившейся в системе мировой безопасности, нужно отказаться от "блоковой философии", об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое он дал перед визитом на Апеннины.
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

"Для того чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию – необходимо отказаться от архаичных, времен "холодной войны" концепций "сдерживания", "блоковой философии". Система безопасности должна быть единой и неделимой", - сказал он , отвечая на вопрос об опасениях России в связи с экспансией НАТО и звучащих в Восточной Европе заявлениях по поводу возможности агрессии со стороны Москвы.

По мнению Путина, современная система безопасности "должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения, в том числе – неприменение силы или угрозы силой, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, мирное, политическое урегулирование споров".
Западные политики, в том числе высокопоставленные представители НАТО, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.
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