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РИА Новости

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

05:58
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСитуация в Иркутской области
Ситуация в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Ситуация в Иркутской области
ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Пять поселков в Иркутской области подтопило за минувшие сутки, население перевезли в безопасное место, сообщает региональное управление МЧС.
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. За минувшие сутки произошло колебание уровня воды в реке Уда, в ряде населенных пунктах эвакуировали жителей.
Подтопленными оказались поселки Пея, Полинчет, села Мирный, Шелаево, Кондратьево. "В зону подтопления попали 13 домов с населением 36 человек, включая 15 детей", - говорится в сообщении.
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
04:43
Уровень реки Ия, затопившей иркутский Тулун, продолжает падать
Население оповестили о складывающейся ситуации и вывезли в безопасное место. Из отдаленного населенного пункта – села Кондратьево - вертолетом в Тайшет были эвакуировали шесть человек, в числе которых два ребенка.
Сейчас уровень воды снижается.
По последним данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьРоссияПроисшествия
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