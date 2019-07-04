В Иркутской области подтопило еще пять поселков

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Пять поселков в Иркутской области подтопило за минувшие сутки, население перевезли в безопасное место, сообщает региональное управление МЧС.
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. За минувшие сутки произошло колебание уровня воды в реке Уда, в ряде населенных пунктах эвакуировали жителей.
Подтопленными оказались поселки Пея, Полинчет, села Мирный, Шелаево, Кондратьево. "В зону подтопления попали 13 домов с населением 36 человек, включая 15 детей", - говорится в сообщении.
Население оповестили о складывающейся ситуации и вывезли в безопасное место. Из отдаленного населенного пункта – села Кондратьево - вертолетом в Тайшет были эвакуировали шесть человек, в числе которых два ребенка.
Сейчас уровень воды снижается.
По последним данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.