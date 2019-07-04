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РИА Новости

На Дальнем Востоке планируют построить терминал для экспорта зерна

05:42
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта прорабатывает вопрос строительства в ДФО специализированного зернового терминала, через который зерно будет отправляться на экспорт в Китай, Японию и Корею, сообщается на сайте организации.
"На сегодняшний день большая часть российского зерна экспортируется через порты Азово-Черноморского бассейна, при этом реализация масштабных сельскохозяйственных проектов потребует создания необходимых мощностей непосредственно на Дальнем Востоке", – приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Леонида Петухова.
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По его словам, строительство зернового терминала предполагается в рамках создания инфраструктуры международных транспортных коридоров (МТК). Одной из частей создания масштабного специализированного зернового терминала может стать проект по строительству речного порта в Хабаровском крае.
"Китайская корпорация "Дунцзин" совместно с Китайской компанией строительства портов планирует реализовать на территории Дальнего Востока экспортоориентированный инвестиционный проект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Сопровождение проекту оказывает АПИ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края. Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению продукции.
Зерно будут отправлять через Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и село Нижнеленинское (ЕАО) в Китай, Южную Корею и Японию. К 2024 году экспорт достигнет 20 миллионов тонн в год. Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 миллиардов рублей, в развитие инфраструктуры дополнительно вложат 15 миллиардов рублей.
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