В Индии кот защитил хозяев от кобры

На кадрах, опубликованных на ютьюбе, видно, как домашний питомец, проходя по коридору дома, замечает кобру, после чего между ними начинается борьба. При этом кот, обладая быстрой реакцией, успешно уворачивается от рептилии. В итоге ему удается схватить змею и вынести ее на улицу.