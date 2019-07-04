В Индии кот защитил хозяев от кобры

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Индии кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в дом.
На кадрах, опубликованных на ютьюбе, видно, как домашний питомец, проходя по коридору дома, замечает кобру, после чего между ними начинается борьба. При этом кот, обладая быстрой реакцией, успешно уворачивается от рептилии. В итоге ему удается схватить змею и вынести ее на улицу.
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В описании к видео сказано, что хозяин кота Арун Чандру, ставший свидетелем противостояния, сразу же вызвал змеелова. По его словам, в доме на тот момент находились дети, которых змея могла укусить.