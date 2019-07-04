Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T09:38Z
https://ria.ru/20190704/1556190250.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155619/02/1556190206_0:142:595:477_1036x0_80_0_0_3a54079906376347db2b074a1a2e41f9.jpg
РИА Новости

В Индии кот защитил хозяев от кобры

05:22
9502
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Индии кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в дом.
На кадрах, опубликованных на ютьюбе, видно, как домашний питомец, проходя по коридору дома, замечает кобру, после чего между ними начинается борьба. При этом кот, обладая быстрой реакцией, успешно уворачивается от рептилии. В итоге ему удается схватить змею и вынести ее на улицу.
Кот и рыба
24 ноября 2018, 10:22
Безуспешные попытки кота вытащить рыбу из-подо льда попали на видео
В описании к видео сказано, что хозяин кота Арун Чандру, ставший свидетелем противостояния, сразу же вызвал змеелова. По его словам, в доме на тот момент находились дети, которых змея могла укусить.
26142537
Обсудить 5
ИндияВ мире
Рекомендуем
Газеты
Фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британские СМИ
РИА
Новости
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента
новостей
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Разведывательный корабль Франции Dupuy de Lôme
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
В Минске во время салюта погибла женщина
Здание министерства обороны России
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Чимеевская икона Божией Матери
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российских дипломатов удивила просьба Британии пустить наблюдателей в Крым
Телеведущий Александр Масляков
Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния