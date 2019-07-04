В Иркутской области вода ушла из 15 поселков

Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области

Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 16 поселков в двух районах, из 15 вода ушла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

"На утро четверга подтопленными остаются 2,7 тысячи жилых домов в 16 населенных пунктах Тулунского и Тайшетского районов", - сказал собеседник агентства.