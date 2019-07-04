Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T04:51Z
https://ria.ru/20190704/1556190137.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:10:1467:835_1036x0_80_0_0_8f2603cd18e0fb1c8e166c492ed2a537.jpg
РИА Новости

В Мексике федеральная полиция объявила забастовку

04:51
583
© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Небывалая в истории страны акция - национальная забастовка – объявлена федеральной полицией Мексики, самым боеспособным и наименее коррумпированным подразделением правоохранительных органов латиноамериканской страны.
Как сообщили в специальном коммюнике организаторы акции, забастовка намечена на утро четверга по местному времени. По закону военные и полиция права на забастовку в Мексике не имеют.
Причиной протеста является намерение властей перевести полицейских в состав недавно созданной по инициативе президента страны Национальной гвардии. При этом полиция утверждает, что сотрудники теряют в зарплате и рабочих правах.
В среду власти предпринимали попытки добиться взаимопонимания с сотрудниками федеральной полиции, которые устроили митинг в районе Истапалапа в столице страны, а также на 10 часов перекрыли движение по федеральной трассе Мехико-Пачука. Результата эти переговоры пока не принесли, хотя министерство безопасности и гражданской защиты, которому подчиняется гвардия, уже пообещало, что ни права, ни зарплаты, ни выслуга лет или чины полицейских в случае перехода в ее состав не пострадают.
Забастовка таксистов в Мадриде, Испания. 22 января 2019
25 января, 15:20
Бастующие в Мадриде таксисты заблокировали кладбище
Прокомментировал ситуацию и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, уже нашедший элементы заговора в происходящем. "В этом деле видна черная рука, раньше это все направлялось с Букарели (улица, где расположено МВД страны), из подвалов Букарели, и они думают, что так будет и теперь. Нет, мы не будем их подавлять, мы не такие. Это дело разрешится, потому что не будет никакой несправедливости", - заявил Лопес Обрадор в своем видеообращении к стране.
При этом глава государства подчеркнул, что не видит никаких законных оснований для протеста полицейских. По словам Обрадора, переход в гвардию будет осуществляться на добровольной основе, и уже есть порядка 10 тысяч человек, которые согласились это сделать и прошли экзамены.
Инициатива создания гвардии исходила от самого Лопеса Обрадора с целью избежать дальнейшей милитаризации Мексики с учетом войны с преступностью и наркомафией, идущей с 2006 года. Национальная гвардия формируется из наиболее подготовленных сотрудников основных силовых структур, включая армию и ВМФ, но при этом она более подконтрольна гражданским органам власти. Она приписана к министерству безопасности и гражданской защиты, а не к военным ведомствам.
210001
Обсудить 1
МексикаВ мире
Рекомендуем
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Лента
новостей
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Хабаровск
Суд отменил решение о сносе торгового центра у СИЗО в Хабаровске
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
В Минске во время салюта погибла женщина
Противостояние домашнего кота и кобры на юге Индии
В Индии кот защитил хозяев от кобры
Чимеевская икона Божией Матери
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Газеты
Фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британские СМИ
Телеведущий Александр Масляков
Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН
Вид на Гавану, Куба
Куба осудила новые санкции США
На улицах Пхеньяна, КНДР
В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российских дипломатов удивила просьба Британии пустить наблюдателей в Крым
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния