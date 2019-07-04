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РИА Новости

Уровень реки Ия, затопившей иркутский Тулун, продолжает падать

04:43
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, продолжает падать, сообщается на сайте администрации Тулуна.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В среду на 20.00 часов (15.00 мск) он составлял 709 сантиметров, в то время как критическим является уровень в семь метров.
"Уровень воды в реке Ия на 08.00 (3.00 мск) часов 4 июля составил 668 сантиметров", - говорится в сообщении.
Подъем воды в реке Ия начался 28 июня, за сутки ее уровень вырос более чем на 5 метров - до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 метра.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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