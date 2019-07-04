Фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британские СМИ

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Британские таблоиды Mirror и Британские таблоиды Daily Star Daily Mail опубликовали статьи об откровенной фотосессии жительницы Серпухова Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук.

Так, издание Daily Star назвало фотографии Грачевой "потрясающими", отметив при этом ее храбрость. Журналисты Mirror также восхитились решимостью россиянки вернуться к обычной жизни, указав на то, что этим Грачева завоевала признание людей по всему миру.

Таблоид Daily Mail, в свою очередь, напомнил о тяжелых операциях, которые девушке пришлось перенести во время лечения. Приняв участие в эффектной съемке, Грачева доказывает, что по-прежнему привлекательна, говорится в материале.

При этом британские журналисты отметили, что фотосессия россиянки получила огромную поддержку со стороны пользователей Сети, в частности, в Instagram и во "Вконтакте".