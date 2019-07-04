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РИА Новости

Фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британские СМИ

04:14
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© Fotolia / mitrijaГазеты
Газеты
© Fotolia / mitrija
Газеты. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Британские таблоиды Daily Star, Mirror и Daily Mail опубликовали статьи об откровенной фотосессии жительницы Серпухова Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук.
Так, издание Daily Star назвало фотографии Грачевой "потрясающими", отметив при этом ее храбрость. Журналисты Mirror также восхитились решимостью россиянки вернуться к обычной жизни, указав на то, что этим Грачева завоевала признание людей по всему миру.
Таблоид Daily Mail, в свою очередь, напомнил о тяжелых операциях, которые девушке пришлось перенести во время лечения. Приняв участие в эффектной съемке, Грачева доказывает, что по-прежнему привлекательна, говорится в материале.
При этом британские журналисты отметили, что фотосессия россиянки получила огромную поддержку со стороны пользователей Сети, в частности, в Instagram и во "Вконтакте".
Трагедия с Грачевой произошла в конце 2017 года. Как установило следствие, ее супруг Дмитрий, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности", силой увез девушку в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил. Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. Впоследствии мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Пострадавшая Маргарита Грачева с бионическим протезом вместо руки
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История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
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