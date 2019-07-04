В Иркутской области почти восемь тысяч человек остаются без света

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около восьми тысяч человек остаются без электроснабжения из-за паводка в Иркутской области, сообщается на сайте Минэнерго.
Ранее сообщалось, что число жителей Иркутской области, оставшихся без электричества из-за паводка, снизилось почти до 16 тысяч.
"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 15 населенных пунктах Нижнеудинского, Чунского, Тулунского и Тайшетского районов - около 7 900 человек, социально значимые объекты – 26. Мощность отключенных потребителей – 10,9 МВт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аварийно-восстановительными работами занимается 21 бригада.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.