В Иркутской области почти восемь тысяч человек остаются без света

Ранее сообщалось, что число жителей Иркутской области, оставшихся без электричества из-за паводка, снизилось почти до 16 тысяч.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 15 населенных пунктах Нижнеудинского, Чунского, Тулунского и Тайшетского районов - около 7 900 человек, социально значимые объекты – 26. Мощность отключенных потребителей – 10,9 МВт", - говорится в сообщении.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.