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РИА Новости

В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове

03:39
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна, КНДР
На улицах Пхеньяна, КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На улицах Пхеньяна, КНДР. Архивное фото
ООН, 4 июл – РИА Новости. Постпредство КНДР при ООН призвало страны-члены Организации проявить бдительность к "умышленным попыткам" Вашингтона подорвать мирную атмосферу на Корейском полуострове, говорится в заявлении для прессы, которое разослала северокорейская миссия.
В заявлении упоминается, что 18 июня США совместно с другими 23 государствами направили письмо в комитет по санкциям Совета Безопасности ООН. В нем, как утверждают представители КНДР, "под абсурдным предлогом превышения объема импортируемой переработанной нефти" США потребовали принятия срочных мер.
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США заявили комитету, что в 2019 году имели место по меньшей мере 79 нелегальных поставок топлива в КНДР. Из этого следует предположение, что Северная Корея превысила ежегодный лимит ООН в 500 тысяч баррелей, введенный в декабре 2017 года. Вашингтон хотел, чтобы комитет по санкциям в отношении КНДР издал требование немедленно приостановить поставки переработанной нефти в страну. Однако комитет, действующий на основе консенсуса, отложил рассмотрение запроса.
Как отмечается в заявлении постпредства КНДР для прессы, так как письмо не поддержали, 29 июня США распространили среди постпредств письмо, в котором призвали возвращать рабочих из КНДР на родину.
"Совместное письмо - это не что иное, как неприкрытое давление на государства-члены ООН, призывающее их выполнить "резолюции о санкциях" против КНДР. Это говорит о том, что Соединенные Штаты практически все больше и больше одержимы враждебными действиями против КНДР, хотя и говорят о диалоге между КНДР и США", - сказано в заявлении постпредства КНДР.
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Северокорейские представители отмечают, что "эта игра с совместными письмами" была проведена постпредством США при ООН "по указанию госдепа в тот же день, когда президент Трамп предложил провести встречу на высшем уровне".
"Всем государствам-членам ООН придется проявлять бдительность в отношении преднамеренных попыток Соединенных Штатов подорвать мирную атмосферу, которая так нелегко создавалась на Корейском полуострове", - подчеркивается в заявлении.
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