В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове

Одна нога здесь, другая – там. Как один Трамп две Кореи "прикормил"

Президенты США в этот буферный перешеек между Севером и Югом уже наведывались. Но 45-й первым из них переступил черту и, если называть вещи своими именами, лично вторгся в пределы КНДР.