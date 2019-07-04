"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти две трети россиян за последний год не брали кредит; среди граждан, которые займы все же брали, наибольшей популярностью пользуется потребительский кредит, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Всероссийский опрос "Ромира" проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Россиянам задавался ряд вопросов о пользовании кредитами.

"Продолжает оставаться высоким число россиян, которые не брали и не выплачивали кредит за последний год. В этом году таких россиян оказалось 62%, что соотносится с результатами прошлых лет - 65% в 2017 году и 60% в 2016 году", - говорится в исследовании. В свою очередь 21% респондентов сообщили, что за прошедший год брали потребительский кредит. В 2017 году этот показатель составлял 22%, в 2016 году - 25%.

Вторым по популярности остается кредит на неотложные нужды: такой вид займа привлекали 6% россиян (в 2017 году - 7%, в 2016 году - 8%). Автокредит за предыдущий год взяли 4% опрошенных (4% и 8% соответственно), ипотечный кредит - также 4% (3% и 5% соответственно).

"Говоря о планах россиян на новые кредиты, стоит отметить, что, как и в прошлом году, лишь 8% заявляют о подобных намерениях. 84% опрошенных не собираются в ближайший год брать кредиты", - указывается в исследовании. Главным фактором при выборе займа остаются процентная ставка (73% опрошенных выбрали этот ответ) и срок кредита (44%).