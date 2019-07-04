Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия много раз предлагала обсудить вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но американская сторона не проявляет готовность обсудить продление СНВ-3 или выработку нового соглашения, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.

"Развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из договора по ПРО. Это был краеугольный камень во всей системе контроля за вооружениями", - заявил российский президент. Текст интервью газета приводит на итальянском языке.

Путин предложил сравнить объемы военных расходов России (48 миллиардов долларов) и США, которые, по его словам, превышают 700 миллиардов долларов.

"У нас нет намерения вовлекать себя в подобное соревнование, но у нас есть обязанность обеспечивать свою безопасность ... Мы неоднократно предлагали США конкретно и обстоятельно прояснить вопросы по договору об РСМД, но всегда сталкивались с отказом. Как следствие американцы сейчас разбирают на части другое соглашение", - заявил Путин.