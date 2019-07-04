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РИА Новости

Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин

03:22
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия много раз предлагала обсудить вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но американская сторона не проявляет готовность обсудить продление СНВ-3 или выработку нового соглашения, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.
"Развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из договора по ПРО. Это был краеугольный камень во всей системе контроля за вооружениями", - заявил российский президент. Текст интервью газета приводит на итальянском языке.
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